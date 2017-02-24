ريزان حدو : زيارة جون ماكين إلى كوباني .. مغنم أم مغرم؟

ريزان حدو: كلنا شركاء

أكد مكتب السيناتور الأمريكي جون ماكين صحة ماورد في صحيفة وول ستريت جورنال أن ماكين زار سورية و عقد عدة لقاءات في مدينة كوباني .

زيارة ماكين لاقت ترحيبا” من قبل بعض الأوساط في الشارع الكردي الذين اعتبرهوا كتعويض عن استمرار إقصاء الكرد ( ممثلي الإدارة الذاتية ) والذي تمثل مؤخرا” بعدم دعوتهم لحضور مؤتمر جنيف4 .

و في محاولة لقراءة زيارة ماكين لكوباني ، من المفيد أن نعرج على الزيارة الأولى لماكين إلى سورية في 27 أيار 2013 و ما تلتها من أحداث ، تلك الزيارة التي هللت لها أوساط المعارضة السورية و اعتبروها نقطة تحول استراتيجية لهم و تحديدا” أنها تزامنت مع الهزائم التي كانوا يتعرضون لها في معركة القصير و التي انطلقت في 19 أيار ، و لكن مالذي جرى بعد زيارة ماكين :

1- بعد زيارة ماكين بعدة أيام و تحديدا” في 5 حزيران تم الإعلان عن تمكن الجيش السوري و حزب الله من السيطرة على مدينة القصير بشكل كامل و التي اعتبرت نقطة تحول في الحرب السورية .

2- تزامنت زيارة ماكين أيضا” مع الحصار الخانق الذي فرضته الفصائل المسلحة على عفرين فيما بات بعرف بقضية محمود عيسى القيادي في لواء التوحيد ، و آثار ذلك الحصار مازالت ممتدة حتى اللحظة على مدينة حلب و ريفها الشمالي و الشرقي .

3- معارك عنيفة في مدينة رأس العين ( سري كانيه ) بين الفصائل الاسلامية ( النصرة و غرباء الشام – أحرار الشام ) ووحدات حماية الشعب إلا أن تمكنت الوحدات من السيطرة على المدينة في تموز 2013 . و بهذا خسرت الفصائل المسلحة خلال شهرين مدينتين حدوديتين هامتين ( القصير على الحدود اللبنانية – رأس العين على الحدود التركية ).

4 – بدأت داعش ( وقتئذ كان اسمها دولة الاسلام في العراق و الشام ) بالسيطرة رويدا رويدا على ريف حلب الشمالي لتحكم في أيلول 2013 سيطرتها على مدينة اعزاز ، و في تشرين الأول على تل رفعت .

5 – مقتل قائد لواء التوحيد عبد القادر الصالح ( حجي مارع ) في تشرين الثاني 2013 و ماتزال قضية مقتل عبد القادر الصالح يكتنفها الغموض . كل هذه المعطيات تدعم ما قيل عن دور ماكين في الحرب السورية بوصفه الداعم الأول لعسكرة الثورة و من ثم دوره في تحويل جل الفصائل إلى نوعين ( فصائل متطرفة – فصائل مرتزقة ) .

و من هنا كانت زيارة ماكين الأولى لسورية وبالا” على المعارضة ، أو شؤما” ( إن أحسن الظن ) و في قراءة لأبرز محطات حياة السيناتور ماكين نرى أنه فعلا” نذير شؤم فأينما حل ، حل الخراب و الدمار و الكوارث :

– ماكين وهو طيار سابق بالبحرية الأميركية وأستاذ بكلياتها رفض الاستمرار في التدريس وفضل المشاركة في حرب فيتنام .

– خلال دراسته للملاحة الجوية تحطمت طائرته أثناء إحدى التدريبات في خليج كورباس كريستي .

– و في حادثة فوريستال المشهورة انفجرت طائرته التي كانت تستعد للإقلاع من على متن حاملة الطائرات مما تسبب بمقتل 134 و تدمير 20 طائرة .

– و في أكتوبر 1967 اسقطت طائرته بصاروخ مضاد للطائرات و تم أسره بالقرب من بحيرة تروث باك في فيتنام و من ثم نقل إلى سجن هانوي هيلتون حيث بقي معتقلا” خمس سنوات و نصف .

– خسر الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية سنة 2000 ليكون جورج دبليو بوش هو مرشح الحزب الجمهوري .

– خسر في انتخابات الرئاسة سنة 2008 أمام المرشح الديمقراطي باراك أوباما .

و في عودة لزيارة ماكين لكوباني حيث لم تمض ساعات عن الإعلان عنها لتعلن تركية تمكنها من بسط سيطرتها الكاملة على مدينة الباب الإستراتيجية ؟!!

بقي أن نشير إلى نقطة أخيرة هي وحدها كافية ( بغض النظر عما أشرنا إليه سابقا” ) لتكون سببا” للاعتراض أو التوجس من زيارة ماكين لكوباني و نزع صفة المخلص و صديق الشعوب عنه ، هي وصفه للشعب الفيتنامي العظيم بأنه مجرد قاذورات آسيوية ؟!