(قسد) تواصل تقدمها على مشارف مدينة الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الجمعة، سيطرتها بمساندة التحالف الدولي على أربعة قرىً شمال شرق مدينة الرقة، وحصار قرية خامسة بعد اشتباكات ضد تنظيم “داعش”.

وقال المكتب الإعلامي لـ (قسد): تمكنت قواتنا من تحرير كل من قرية فنان شرقي وبردان غربي وتل زهماق وتيوس من إرهاب داعش، وتقع هذه القرى على بعد نحو 10 كيلومترات شمال شرق المدينة، معقل تنظيم “داعش” الرئيس في سوريا.

وحاصرت ميليشيات “قسد” بعد السيطرة على القرى الأربع عناصر التنظيم داخل قرية أبو خشب، بحسب البيان، وذلك ضمن غرفة عمليات “غصب الفرات” المدعومة من التحالف الدولي ضدّ تنظيم “داعش”.

وكانت غرفة عمليات المعركة أعلنت أمس الخميس سيطرتها على ثلاث قرىً و166 مزرعة في المنطقة، وهي قرى “بلش، عزمان، فنان غربي”، مشيرةً إلى استمرار تحركها نحو الرقة.