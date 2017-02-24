جمال سليمان: شرط رحيل بشار الأسد كلف مزيداً من الصراع



وليد غانم: كلنا شركاء

قال المعارض والفنان السوري جمال سليمان، ممثل منصة القاهرة في وفد جنيف، إن النقاش حول بقاء بشار الأسد أو رحيله كلفت السوريين مزيدا من الصراع، مشيراً إلى أنه لا يرى جدوى في هدر الوقت في نقاش هذا الموضوع.

وأضاف سليمان في حوارٍ تلفزيوني أمس الخميس من جنيف، أن “هذا الاستعصاء” لن يُحل، مشيراً إلى تصريحات الدبلوماسيين الأوربيين مؤخراً، بمن فيهم مرشحة الفرنسية ماري لوبان التي قالت خلال زيارتها لبنان إنه لا بديل عن بشار الأسد.

في المقابل، قال سليمان إن السوريين يريدون قيادة سياسية جديدة في سوريا، وهذا ما يجب أن يناقش في عملية التفاوض، أما وضع مسألة رحيل بشار الأسد كشرط أولي للمفاوضات، فيعني عدم وجود هذه المفاوضات، على حدّ وصفه.