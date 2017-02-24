اجتماعٌ استشاريّ للمعارضة السورية في جنيف

كلنا شركاء: رصد

استهلت المعارضة السورية اليوم الثاني من مفاوضات جنيف، باجتماع استشاري في مقر إقامتها، قبيل لقاء سيعقده مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، في القصر الأممي بجنيف بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أت المعارضة بدأت اجتماعها صباحا في الفندق الذي تقيم فيه، قبيل أن يتوجه متحدثون منه إلى المقر الأممي من أجل إجراء لقاءات صحفية، على أن يلتقي عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت جنيف، مع دي ميستورا.

وفي نفس السياق، اجتمع المبعوث الأممي مع وفد النظام في مقر الأمم المتحدة اليوم، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت جنيف دون الإعلان عما دار في هذا الاجتماع بشكل رسميّ.

وأفصح رئيس وفد النظام بشار الجعفري، عن استلامهم ورقة من دي ميستورا، مضيفاً “واتفقنا أن ندرس هذه الورقة على أن نعود إليه في الجلسة القادمة بموقفنا من محتويات هذه الورقة”، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بعيد اللقاء.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قال أمس الخميس، إنه يعتزم إجراء بعض اللقاءات الثنائية مع الأطراف السورية اليوم الجمعة، للحديث عن إجراءات الوساطة في مفاوضات جنيف 4؛ لما لها من أهمية.

بينما قال رئيس وفد المعارضة السورية إن جدول الأعمال حول المفاوضات، التي انطلقت أمس، “غير واضح حتى الآن وربما يتحدد اليوم الجمعة”.