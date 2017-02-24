الطيران العراقي يقصف أهداف داخل الأراضي السورية

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية العراقية نفذت ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا بناء على أوامره.

وقال العبادي في بيان صادر عن مكتبه: “عقدنا العزم على ملاحقة الإرهاب، ووجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب الداعشي في حصيبة وكذلك في البوكمال داخل الأراضي السورية والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد”.

وتعتبر المرة الأولى التي يقصف فيها الجانب العراقي الأراضي السورية، وسط صمت النظام، حيث لم يعلق أي مصدر رسمي في حكومة النظام على القصف العراقي وانتهاك حرمة الأراضي السورية، التي تتناوب على قصفها طائرات من عشرات الجنسيات، وحكومة النظام تواجهها بالصمت.

وفي ظلّ الصمت الرسمي في دمشق، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عما أسمته مصدراً مقرباً من وزارة الخارجية –لم تسمه- أن “القصف العراقي لمواقع الارهاب داخل أراضي سوريا تم بالتنسيق التام مع حكومة الجمهورية العربية السورية”.