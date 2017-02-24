(غضب الفرات) تسيطر على 4 قرى و3 مزارع شرق الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة (24 شباط/فبراير)، سيطرتها على أربع قرى وثلاث مزارع في ريف الرقة الشرقي، بعد مواجهات مع تنظيم “داعش”، ضمن المرحلة الثالثة من عملية (غضب الفرات).

وأفادت ميليشيات سوريا الديمقراطية، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مقاتليها حققوا مزيداً من التقدم في المرحلة الثالثة من عملية (غضب الفرات)، حيث سيطروا اليوم على قرى (فنان شرقي، وبردان غربي، وتل زهماق، وتيوس)، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، وصلوا خلالها إلى مشارف قرية أبو الخشب وحاصروها.

وأشارت (سوريا الديمقراطية) إلى انطلاق المحور الرابع من المرحلة الثالثة لمقاتليها في حملتهم للسيطرة على مدينة الرقة، وعقب انطلاقة المحور الرابع من قرية خربة مالحة ظهر اليوم، سيطروا على ثلاث مزارع، وأحزروا تقدماً يقدر بنحو 7 كم.

وكانت (سوريا الديمقراطية) قد أصدرت أمس الخميس بياناً أوضح حصيلة معاركها خلال الثمانية أيام الأخيرة، أكدت فيه سيطرتها على 37 قرية و102 مزرعة، بمساحة تقدر بـ 1664 كم2 من أراضي محافظتي دير الزور والرقة، وقتل خلالها 49 عنصراً من “داعش”.

وأشار البيان إلى أن تدمير عربة محملة برشاش دوشكا، و4 عربات مفخخة، وعربتين عسكريتين، ومقر لتصنيع المتفجرات لتنظيم “داعش”، إلى جانب الاستيلاء على كميات من الذخيرة.