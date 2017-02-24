جنيف4… خلافٌ على الجدول وورقةٌ لـ (الجعفري) من دي مستورا

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كشف بشار الجعفري رئيس وفد النظام في جنيف، عن تسلمه ورقة من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وأضاف في تصريح للصحفيين عقب اجتماع ضمه ودي مستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، أن الوفد سيدرسها الآن، موضحاً أن أول اجتماع لم يتطرق لشيء سوى شكل المحادثات.

وأفاد موقع “العربية نت” بأن الجعفري قال بعد مناقشات استغرقت نحو ساعتين مع دي مستورا “تطرقنا خلال هذه المحادثات إلى شكل الاجتماعات المقبلة وأعني بذلك مسائل تتعلق بشكل الجلسة فقط.”

وتابع كاشفاً “أنه تسلم في نهاية الاجتماع ورقة من دي ميستورا واتفقنا أن ندرس هذه الورقة على أن نعود إليه في الجلسة القادمة بموقفنا من محتويات هذه الورقة”.

خلاف مستمر على الجدول

أما على صعيد وفد المعارضة، فيتوقع أن يلتقي دي ميستورا الوفد الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، وسيتم بحث سبل عقد مفاوضات مباشرة مع النظام كما تطالب المعارضة، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

في غضون ذلك، تستمر المعارضة بعقد سلسلة اجتماعات مغلقة تتخللها اجتماعات مع البعثات الدولية المساندة للمعارضة كالخارجية التركية والسعودية والقطرية والأميركية والبريطانية وسط خلاف كبير، لا يزال قائماً، حول جدول الأعمال.

وعلى صعيد آخر، نفى قدري جميل عضو منصة موسكو التوصل لأي اتفاق مع المعارضة لتشكيل وفد موحد للمفاوضات.