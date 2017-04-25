مقتل القائد العسكريّ لـ (جيش خالد) في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نعى مقربون من جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) القائد العسكري لـ “الجيش” أبو محمد التلاوي، وقالوا إنه قُتل مساء أمس الاثنين خلال المعارك ضدّ كتائب الثوار غرب درعا.

وقال الناشط محمد الحريري لـ “كلنا شركاء” إن (يو سف البقيرات) الملقب بـ “أبي محمد التلاوي” قتل بالأمس، موضحاً أنه كان القائد العسكري لجيش خالد ومن مؤسسي لواء (شهداء اليرموك) في ريف درعا الغربي، كما أنه متهم بالوقوف خلف مجموعة من عمليات الاغتيال والتفجيرات في ريف درعا.

ولفت الحريري إلى أن “التلاوي” الذي ينحدر من بلدة تل شهاب هو الخسارة الأكبر لجيش خالد خلال الأشهر الماضية، التي شهدت معارك ضد كتائب الثوار وأسفرت عن سيطرة جيش خالد على بلدات (جلين ـ سحم ـ تسيل ـ عدوان) وتلول (الجموع وعشترا) غرب درعا منتصف شهر شباط/فبراير الماضي .

في المقابل، قُتل في الاشتباكات ذاتها يوم أمس القائد العسكري للواء أبو عبيدة بن الجراح “محمد الوادي” برفقة “علي البردان” أحد عناصر اللواء.

كما جيش خالد عملية اغتيال القائد العسكري لفرقة الحمزة (حسن اللافي) على طريق جاسم ـ أنخل شمال درعا أثر أطلاق النار المباشر على سيارته مما أدى أيضا لمقتل مرافقه (عطا الله الخطيب).