مفتي الشيشان يزور سوريا… اسم شيشانيّ على مئذنة أموي حلب وفرعٌ لجامعة دمشق في غروزني

وليد غانم: كلنا شركاء

قال الرئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، إنه اتفق مع حكومة النظام في سوريا على افتتاح فرع لجامعة دمشق في العاصمة الشيشانية غروزني.

وجاءت تصريحات الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف بعد زيارة يقوم بها مفتي الشيشان صلاح حاجي ميجيف الى سوريا بدعوة من حكومة النظام التقى فيها بشار الأسد.

وأفادت مصادر اعلامية موالية انه تم الاتفاق خلال الزيارة على إنشاء فرع لجامعة دمشق في الشيشان، لمنح شهادات جامعة دمشق للطلاب الروس، في ثلاثة اختصاصات.

وكشف الرئيس الشيشاني أيضاً أن بشار الأسد أبلغ المفتي أنه سيقوم بوضع اسم والدة قاديروف على مئذنة الجامع الأموي الكبير في حلب، بعد الانتهاء من عمليات الترميم، وذلك تعبيرا عن شكره لقيام صندوق أحمد قاديروف الخيري بتقديم المساعدات والمساهمة في إعادة الإعمار.

وأضاف قادروف “أن بشار الأسد طلب من مفتي الشيشان نقل كلمات الامتنان لأيماني قاديروف، رئيسة صندوق أحمد قادروف الخيري، وإلى الشعب الشيشاني برمته، على المساعدات والدعم المقدم في هذه الأيام الصعبة بالنسبة للسوريين”.

ويعد الجامع الأموي الكبير من أبرز المعالم الأثرية والدينية في حلب، حيث تعرَّض لدمار كبير بنسبة 70 بالمئة، وخاصة في جدرانه وساحته العامة ومئذنته التي دُمرت بشكل كامل بفعل الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام التي حاولت انتزاعه من كتائب الثوار على مدى أربعة أعوام.

ويتمتَّع الرئيس الشيشاني “أحمد قاديروف” بولاء مطلق لنظام الحكم الروسي، حيث تعتمد روسيا عليه في تواصلها وتفاهمها مع الشعوب المسلمة في البلدان المجاورة، التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي.