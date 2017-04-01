خرطومٌ متفجّرٌ يوقع قتلى وجرحى لقوات النظام في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) عن استهداف مواقع قوات النظام في حي (المنشية) بدرعا البلد، اليوم الثلاثاء بخرطومٍ متفجرٍ تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، بحسب بيانٍ للغرفة التي أعلنت عن سيطرتها على كتلٍ عسكريةٍ جديدةٍ في الحي.

وقال القائد العسكري في كتاب الثوار أحمد الزعبي لـ “كلنا شركاء” إن مقاتلي غرفة عمليات (البنيان المرصوص) تمكنوا من التصدي لهجوم قوات النظام والميلشيات الموالية له صباح اليوم على المناطق المحررة في حي (المنشية).

وأضاف أن هجوم قوات النظام ترافق بغطاء جوي من قبل الطيران الروسي، حيث أن الطيران الروسي استهدف الأحياء المحررة في درعا البلد بـ 16 غارة جوية، بينما استهدفت مروحيات النظام الأحياء المحررة بـ 16 برميلاً متفجراً، بالإضافة لاستهداف قوات النظام لأحياء درعا البلد بثلاثة عشر صاروخٍ من نوع (فيل) وعشرات القذائف.

الزعبي قال أيضاً إن كتائب الثوار العاملة ضمن غرفة عمليات (البنيان المرصوص) استهدفت محيط غرفة عمليات قوات في حي (المنشية) بخرطوم متفجر تسبب بسقوط قتلى وجرحى من قوات النظام و الميليشيات الموالية له، كون النقطة المستهدفة هي مكان تجمع لمقاتلي قوات النظام، و أكد أن استهداف مواقع قوات النظام بسلاح الخراطيم المتفجرة هو الرابع من نوعه خلال الشهر الحالي.

وكانت كتائب الثوار استخدمت هذا السلاح الجديد للمرة الأولى مطلع الشهر الجاري، وقد أثبت فاعلية كبيرة في معارك المدن، بحسب القائد العسكري الذي أضاف أن كتائب الثوار تمكنت من تدمير عربة (شيلكا) لقوات النظام على جبهة حي (سجنة) المتاخم لحي (المنشية) بصاروخ مضاد للدروع.

في المقابل، استهدف الطيران الحربي الروسي مدينتي داعل وبصرى الشام، كما استهدفت مروحيات النظام بالبراميل المتفجرة كلاً من إبطع وأم المياذن وبصرى الشام.