مرسومٌ يقضي بحل مجلس مدينة حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أصدر بشار الأسد أمس الإثنين 24 نيسان/أبريل، مرسوماً يقضي بحل مجلس مدينة حماة، دون أن يوضح الأسباب.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” الموالي عن مصدر خاص قوله إن حل مجلس المدينة جاء على خلفية تقصيره في متابعة شؤون وشجون المواطنين وقضاياهم الخدمية، ومشاريع مجلس المدينة، وعدم معالجة موضوع الإشغالات الاستثمارية للمجلس الزهيدة، والتي يستثمرها مواطنون وفعاليات منذ عقود بأبخس الإيجارات.

وأشار المصدر إلى أن محافظ حماة كان قد وجه فرع الأمن الجنائي بالتحقيق مع رئيس المجلس وبعض المعنيين فيه لعدم معالجتهم مخالفات البناء الكثيرة التي شاهدها خلال جولاته العديدة في أحياء حماة.

ولتقاعس مجلس المدينة في هذا الموضوع تم تشكيل لجنة هدم مركزية في المحافظة كلفها المحافظ بهدم المخالفات فوراً وبإشرافه شخصياً، لتعديها على الممتلكات العامة والخاصة والحزام الأخضر، بحسب الموقع الموالي.

وكان قد أصدر بشار الأسد في يناير من العام الماضي قراراً يقضي بإقالة رئيس مجلس مدينة حماة السابق المهندس محمود صالح القيسي من منصبه، وإحالته للتحقيق على خلفية تورطه برشاوى بملايين الدولارات خلال فترة رئاسته للمجلس.

وتم حينها استدعاء عدد من أعضاء المجلس للتحقيق في فرع الأمن الجنائي بحماة إضافة إلى إيقاف القيسي في ذات الفرع، لمخالفات تتعلق بمنح التراخيص المخالفة والتزوير والتلاعب في أوراق رسمية، مقابل مبالغ مالية طائلة يدفعها المتعهدون لمجلس المدينة للموافقة على رخص البناء.