خبير أمني: القصف التركي لـ(بي كا كا) في سوريا والعراق يغير الموازين على الأرض

رئاسة الأركان التركية نشرت مشاهد للعملية

كلنا شركاء: صارب أوزر- الأناضول

قال الخبير الأمني التركي، عبدالله أغار، إن القصف المتزامن الذين شنته مقاتلات تركية على مواقع منظمة “بي كا كا” الإرهابية بسوريا والعراق، اليوم الثلاثاء، يعد عملية “غير مسبوقة من شأنها تغيير المعادلات والموازين على الأرض”.

وأردف الخبير الأمني، للأناضول، أن العملية لم تقتصر على قصف بطائرتين أو ثلاث طائرات، وإنما شاركت فيها أسراب مختلفة من المقاتلات.

ولفت إلى أن العملية جرت بسرية تامة، واستهدفت مواقع تقصفها تركيا للمرة الأولى.

واعتبر أغار أن عملية اليوم مختلفة عن سابقاتها، وتحمل رسالة قوية، وستكون لها تأثيرات سياسية، فضلا عن البعد العسكري.

ونشرت رئاسة الأركان صورا ومشاهد لقصف مواقع المنظمة الإرهابية شمالي العراق وسوريا.

وأظهرت المشاهد تدمير مستودعات ذخيرة في جبل “قره تشوك” وموقع مبيت ومعسكر تدريب في جبل سنجار.

غارات تركية على بي كا كا شمالي #العراق و #سورياالعملية جرت بسرية تامة واستهدفت مواقع تقصفها #تركيا للمرة الأولىhttp://v.aa.com.tr/804872 Posted by ‎وكالة الأناضول للأنباء | Anadolu Agency‎ on Tuesday, April 25, 2017

وتابع كبار القادة، يتقدمهم رئيس الأركان خلوصي أكار، العملية من مقر هيئة الأركان.

وشن سلاح الجو التركي غارات فجر اليوم الثلاثاء على مواقع “بي كا كا” الإرهابية والمنظمات التابعة لها، في جبل سنجار شمالي العراق، وجبل “قره تشوك” شمال شرقي سوريا.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، إن “منظمة بي كا كا الإرهابية وامتداداتها في سوريا والعراق قامت بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة باستخدام سوريا وشمال العراق، من أجل إدخال الإرهابيين والسلاح والذخيرة والمواد المتفجرة إلى تركيا”.

وشدد البيان على أن الجيش التركي وقوات الأمن يشنون بعزم وإصرار عملية شاملة لمكافحة الإرهاب ضد منظمة “بي كا كا” الإرهابية، داخل الحدود التركية، وخارجها – عندما يقتضي الأمر- مضيفا أن العملية ستستمر إلى أن يتم تحييد آخر إرهابي.