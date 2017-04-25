هجومٌ معاكسٌ للثوار شمال حماة يبدأ بتفجير مفخخة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

لقي العديد من عناصر قوات النظام وميليشياته مصرعهم، اليوم الثلاثاء (25 نيسان/أبريل)، إثر هجومٍ معاكسٍ لكتائب الثوار على مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي.

وبدأت كتائب الثوار مساء اليوم هجوماً عنيفاً على قرية المصاصنة والحواجز المحيطة بها في ريف حماة الشمالي، بعد تمهيد مكثّف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الثوار استهدفوا تجمعاً لقوات النظام وميليشياته في قرية المصاصنة بعربة مفخخة، موقعة العديد من عناصر تلك القوات بين قتيل وجريح.

وأكدت المراصد العسكرية في ريف حماة الشمالي، بمقتل الرائد “أحمد” قائد القطاع الشمالي لمدينة طيبة الإمام، إثر انفجار المفخخة في المصاصنة.

ومن جانبه، نشر جيش النصر تسجيلات مصورة، يظهر فيها تدمير بيك آب محمل بالشبيحة على حاجز المصاصنة، إضافة إلى تدمير دبابة نوع (T72) لقوات النظام في الحاجز ذاته، إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع نوع (تاو).

وأفاد جيش العزة من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بتدمير بلدوزر لقوات النظام، كان يقوم بتحصين مواقع تلك القوات شرق مستشفى مدينة حلفايا، إثر استهدافه بصاروخ (تاو).