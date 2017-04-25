الثوار يستعيدون المصاصنة شمال حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار مساء اليوم الثلاثاء (25 نيسان/أبريل)، استعادة السيطرة على قرية المصاصنة في ريف حماة الشمالي، بعد ساعات قليلة على بدء هجومٍ معاكس.

وقال “محمد رشيد” مدير المكتب الإعلامي في جيش النصر، لـ “كلنا شركاء”، إن جيش النصر وبالاشتراك مع فصائل أخرى، استعاد السيطرة على حاجز وقرية المصاصنة بالكامل، بعد تمهيد مكثف ومقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام وميليشياته.

وأشار إلى أن جيش النصر دمّر اليوم بيك آب محمل بالشبيحة على حاجز المصاصنة، إضافة إلى تدمير دبابة نوع (T72) لقوات النظام في الحاجز ذاته، إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع نوع (تاو).

وتبنت هيئة تحرير الشام عملية استهداف تجمعات قوات النظام بعربة مفخخة في قرية المصاصنة، ونقلت وكالة “إباء” المقربة من الهيئة، عن مصدر عسكري في الهيئة تأكيده استعادة السيطرة على قرية المصاصنة بعد وقوع عشرات القتلى والجرحى، وتدمير عربة “BMP” لقوات النظام.

كما أعلن جيش إدلب الحر، عن سيطرة الثوار على حاجز (جب الدكتور) شمال غرب مدينة طيبة الإمام، وتدمير آلية من نوع (بيك آب) لـقوات النظام على جبهة طيبة الأمام، استهدافه بقذائف المدفعية.