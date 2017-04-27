تحديث من واتساب (للكسالى)

وبحسب ما نقل موقع “ماشابل”، فإن ميزة قراءة آخر الرسائل الواردة ستكون متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “iOS”.

وكان واتساب، قد أطلق، العام الماضي، خدمة كتابة الرسائل من خلال الاستعانة بالمساعد الصوتي نفسه.

ويكفي المستخدم الذي يتكاسل عن قراءة الرسائل التي تلقاها أن يقول للمساعد “سيري” بصوت مسموع “أهلا سيري، هل لك أن تقرأ لي أحدث رسائلي”، حتى يقوم بذلك.

وبوسع من يستخدمون نسخة 10.3 من نظام التشغيل “iOS” فما فوقها، أن يستفيدوا من الميزة على تطبيق واتساب الذي تجاوز مستخدموه مليار شخص حول العالم.