الثوار يتقدمون في حي المنشية ويسيطرون على 12 كتلة

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) يوم أمس الثلاثاء 25 نيسان/أبريل، سيطرتها على 12 كتلة أبنية جديدة داخل حي (المنشية) في درعا البلد.

وقال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء”، إن كتائب الثوار تمكنت يوم أمس من السيطرة على 12 كتلة أبنة كانت تتحصن فيها قوات النظام، إضافة لتدمير عربة (شيلكا) لقوات النظام داخل حي (سجنة)، وتدمير مضاد 23 مم منصوب على مبنى التأمينات بدرعا المحطة بصاروخ حراري، واستهداف محيط مقر عمليات قوات النظام في حي (المنشية) بخرطوم متفجر.

وأضاف بأن الطيران الروسي استهدف الأحياء المحررة بدرعا البلد بـ 30 غارة، بينما استهدفت مروحيات النظام تلك الأحياء بـ 36 برميلاً متفجرا، كما تعرضت تلك الأحياء لقصف بـ 20 صاروخ (فيل)، في محاولة من قبل قوات النظام وميليشياته للتقدم داخل حي (المنشية).

وبدروها نعت الصفحات الموالية للنظام الملازم أول (يوسف أحمد) من القرداحة، والذي لقي مصرعه في المعارك مع كتائب الثوار في درعا البلد.

وعلى صعيد متصل، تمكنت كتائب الثوار في ريف الشرقي من تدمير (تركس) لقوات النظام على حاجز بلدة (مليحة العطش) على طريق بصر الحرير ـ إزرع.

وقال الناشط محمد الحريري لـ “كلنا شركاء”، إن قوات النظام استهدفت بلدة (مليحة العطش) شرق درعا بالمدفعية الثقيلة، وذلك بالتزامن مع رفع المتاريس الترابية على امتداد طريق بصر الحرير ـ إزرع، ما دفع كتائب الثوار للرد عليها، فتمكنت من تدمير (تركس) لقوات النظام.

وأضاف بأن الطيران الحربي الروسي استهدف كل من مدينة (بصرى الشام) وبلدة (أم المياذن) شرق درعا بالمدفعية الثقيلة، كما استهدفت قوات النظام المتمركزة بتل (قرين) شمال درعا بلدة (الحارة) بالمدفعية الثقيلة.