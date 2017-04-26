السلطات التركية تحبط اختطاف سوري مقابل فدية

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حررت وحدات الأمن التركية في مدينة اسطنبول، شابًا سوريًا من عصابة اختطفته وطلبت “فدية مادية”، مطلع الأسبوع الجاري.

واخُتطف الشاب (س، م)، البالغ من العمر 16 عامًا، من قبل شخصين يعتقد أنهما سوريان، وفق المعلومات الأولية التي صدرت عن مديرية الأمن.

وترجمت عنب بلدي عن موقع صحيفة “قرار” التركية، أن المشتبه بهما اتصلا بوالد الشاب، وطلبا “فدية تعادل 50 ألف دولار”، مقابل إطلاق سراحه.

وبعد أن اختطفا الشاب، أحضراه إلى مقهى في منقطة “إسنيورت” للمبادلة.

وعلمت وحدات الشرطة أن (س، م) التقى مع شابين سوريين “حسين م ” و”محمود ف “، كان على معرفة سابقة بهما، في منطقة “فاتح” وذهبوا معًا إلى “إسنيورت”.

وبعد ذلك سحب المشتبهان سكينًا وهدّدا الشاب، وأخذاه لاحقًا إلى بيت في المنطقة.

وبعد المفاوضات بين الأب والمشتبهين، اتفقا معه على أخذ مبلغ 30 ألف دولار، على أن يكون اللقاء في أحد مقاهي “إسنيورت”، حيث اعتقلتهم الوحدات، وفق التسجيل.

وبعد أن أمسكت الوحدات بالمشتبهين، حسين (21 عامًا) ومحمود (20 عامًا)، نقلتهما إلى العدلية.

ويظهر في تسجيلٍ نشرته وكالات إعلام تركية كيف كان اللقاء حميميًا بين الأب وابنه، ومباركة عناصر الشرطة لهما.