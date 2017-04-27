هذه الأعمال السورية التي تم بيعها للفضائيات رسمياً

كلنا شركاء: خلدون عليا- سيدتي نت

مع اقتراب موسم العرض الرمضاني تشهد شركات الإنتاج والمحطات الفضائية مداولات ونقاشات هامة حول هوية ونوعية الأعمال التي ستعرض على المحطات حيث يسعى المنتجون للحصول على أفضل العروض المالية وأيضاً من ناحية المقابل المادي، وصولاً إلى توقيت العرض إن كان في الذروة أو غيرها.

بالمقابل يبدو أن الدراما السورية تعيش أزمات المواسم الماضية نفسها من خلال حضور أعمالها على الفضائيات حيث أن أياً من الشركات لم تعلن رسمياً أو من خلال تسريبات صحفية عن المحطات التي ستعرض أعمالها .

باب الحارة وأوركيديا و خاتون أول الواصلين

وتبرز ثلاثة أعمال سورية كأولى الأعمال المسوقة على الفضائيات وفي مقدمتها “باب الحارة” الذي تشارك mbc في إنتاجه وتعرضه في رمضان حصرياً بالإضافة إلى بيعه لعدد من الفضائيات الأخرى منها ldc والشارقة وغيرها. ولكنه يعرض بتوقيت بعد عرضه على mbc.

أيضاً العمل التاريخي “أوركيديا” الذي تشارك مجموعة قنوات أبو ظبي في إنتاجه سيعرض حصرياً في رمضان على محطاتها .

فيما يبدو أن قناة mtv اللبنانية استحوذت على الجزء الثاني من مسلسل ” خاتون ” لعرضه في رمضان المقبل بعد عرضها للجزء الأول من العمل.

مفاوضات مع العديد من القنوات

وتخوض شركة “غولدن لاين” التي تراهن على عمل شامي آخر في رمضان هو ” وردة شامية ” لعرضه على عدد من الفضائيات اللبنانية والعربية وربما من بينها محطة كبرى.

وينتظر أن تحظى مسلسلات مثل ” قناديل العشاق ” و” شبابيك ” و” بقعة ضوء ” بعروض على قنوات لبنانية فيما تبحث الشركة المنتجة عن عرض عربي كبير للمسلسل الأول .

ويبدو مسلسل ” سايكو ” قريباً من العرض على محطات كبرى منها لبنانية وربما تستحوذ عليه أبو ظبي ايضاً .

ربما هي أيام قليلة وتتوضح تفاصيل العروض الرمضانية مع استمرار المفاوضات بين الشركات المنتجة والمحطات الفضائية ومنها مسلسلا “أزمة عائلية” و”ترجمان الأشواق” المرجح أن يحظيا بفرص عرض مناسبة بينما لم يكشف عن مصير مسلسلات “الغريب” و”عطر الشام” و”طوق البنات” التي يبدو أنها ستعرض على أكثر من محطة حسب ما علمنا.