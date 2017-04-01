كرديان في لجنة حزب (البعث) المركزية لأول مرة

رزان العمر: كلنا شركاء

قال العضو الجديد في اللجنة المركزية لحزب البعث رياض طاووس إن اثنين من الكرد من أهالي عامودا وصلوا إلى عضوية اللجنة المركزية لحزب البعث التي يترأسها بشار الأسد، وتضم أبرز الشخصيات الحزبية ومن بينهم ماهر الأسد.

وأضاف طاووس في حديثٍ لقناة رووداو الكردية أنه أحد الشخصيات الكردية التي وصلت إلى عضوية اللجنة بالإضافة إلى أحمد القادري وزير الزراعة في حكومة النظام، والاثنين من كرد منطقة عامودا في ريف الحسكة، ويُضاف عليهما حمودة الصباغ من مسيحيي المنطقة ذاتها.

وأضاف أنه “في الاجتماع الأخير لقيادة الحزب الذي انعقد قبل يومين في دمشق تشكلت قيادة جديدة وفيها من الكرد بأعلى سلطة في الحزب”.

وعقد اليوم، الاثنين 24 نيسان، اجتماع للقيادة القطرية لحزب البعث، برئاسة بشار الأسد، جرى خلاله توزيع المكاتب على الأعضاء الجدد بعد التغيير الأخير.

وتتكون اللجنة المركزية الحالية لحزب البعث من “بشار الأسد رئيساً، وهلال الهلال وهدية عباس وعماد خميس والعماد فهد جاسم الفريج وحسين عرنوس ويوسف احمد ومحمد عمار ساعاتي ومحمد شعبان عزوز وهدى الحمصي ووليد المعلم واللواء علي مملوك ومحمد حسام السمان وبشر الصبان وراما عزيز وعاطف النداف واحمد همام حيدر وجمال القادري وخالد حلبوني ووليد اباظة وخالد خزعل وأيمن حروق وفاضل نجار وأحمد صالح ابراهيم ومحمد حزوري ومحمد نايف السلتي ورنا اليوسف وأميرة ستيفانو وأحمد الحمو وزاهر اليوسفي وشيرين اليوسف وزياد سلطان ومحمد خالد الهنوس وطلال برازي وسلام سنقر ومحمد علي مخلوف وساهر الصكر ورائد الغضبان ومعن عبود وعمار سباعي ونزار يازجي وهالة الاتاسي وبثينة شعبان ومهند ايوب ومحمد عيسى وفيصل مقداد ومهدي دخل الله وأيهم حوراني وشهيرة فلوح وياسر الشوفي ولونا الشبل وحسن الأطرش وعصام صالح نعيم ومحسن بلال وعلي غانم وعلي حمود وعصام الدالي وخير الدين السيد وندى مجد علي وحسين مخلوف وعلاء ابراهيم ومحمد شريتح ولؤي صيوح وفيحاء طريفي وباسم سودان ونقولا مرطيشو وأحمد القادري وحمودة صباغ وجازيه الشيخ علي وسليمان الناصر ورياض طاووس وعلي العجيل وهند الطريف وحازم عبدالغني وهيثم سطايحي وسلام سفاف وفاضل وردة والعماد علي ايوب واللواء أسامة خضور واللواء أحمد بلول والعميد ماهر الاسد.

ووفقًا لموقع القيادة القطرية فقد احتفظ هلال الهلال بمنصبه أمينًا قطريًا مساعدًا، كذلك بقي يوسف أحمد رئيسًا لمكتب التنظيم، ومحمد شعبان عزوز رئيسًا لمكتب العمال، وعمار ساعاتي رئيسًا لمكتب الشباب.

أما المناصب الجديدة فتوزعت كالتالي: وزير الإعلام السابق محسن بلال رئيسًا لمكتب التعليم العالي، الوزير السابق مهدي دخل الله رئيسًا لمكتب الإعداد والثقافة والإعلام، ياسر الشوفي رئيسًا لمكتب التربية والطلائع.

وتولى أمين فرع حزب البعث في حمص، عمار السباعي، رئاسة المكتب الاقتصادي، وسفيرة سوريا السابقة لدى اليونان هدى الحمصي رئيسًا لمكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وحمودة الصباغ رئيسًا لمكتب الفلاحين.