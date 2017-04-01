دباباتٌ إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي السورية

إياس العمر: كلنا شركاء

توغلت دبابات إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، داخل الأراضي السوري من الشريط الفاصل مع هضبة الجولان المحتل في ريف القنيطرة الشمالي.

أتى هذا التطور بعد أيام من استهداف مواقع لقوات النظام بالطيران الحربي و الصواريخ الموجهة .

وقال الناشط عبد السلام الجولاني لـ “كلنا شركاء” إن ثلاث دبابات إسرائيلية دخلت مسافة 200 متر باتجاه بلدة (مزرعة كودنة) داخل الأراضي السورية قبل أن تعود الدبابات إلى مواقعها داخل القسم المحتل من هضبة الجولان.

و أشار إلى أن التوغل الإسرائيلي لم يكن الأول من نوعه حيث سبقه توغل مشابه العام الماضي، وقد قام الجانب الإسرائيلي وقتها برفع المتاريس الترابية داخل الأراضي السورية.

و أضاف الجولاني أن مواقع قوات النظام و ميلشيات (حزب الله) تعرضت خلال الأيام الماضية لاستهداف إسرائيلي تسبب بتدمير دبابة لقوات النظام على أطراف مدينة (خان أرنبة) كما أسفر الاستهداف عن مقتل ثلاثة من مقاتلي ميلشيا (فوج الجولان) وتدمير مستودع أسلحة بمعسكر (نبع الفوار) شمال القنيطرة.

من جانبها، أكدت مصادر موالية للنظام التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وأوردت شبكة (القنيطرة الحدث) الموالية للنظام أم “آليات العدو تتحرك منذ يومين في المنطقة الممتدة على اتجاه بير عجم – بريقة – كودنا في الريف الجنوبي، وأكدت المعلومات أن العدو يبني برجاً استطلاعياً في المنطقة القريبة من مخيم العشة المتداخل مع شريط فض الاشتباك، حيث تتمركز في هذا المخيم قيادات ألوية الناصر صلاح الدين وتنشط الجمعيات الخيرية التابعة لدولة الكويت برعاية الشيخ فرحان عبيد الشمري”.

وأضافت الشبكة الموالية “اليوم شوهدت دبابتان لجيش الاحتلال الاسرائيلي داخل مناطق المسلحين بعمق 250 متر تقريبا، حيث تتركز نقطة الخرق بين بريقة وكودنة جنوب تل عكاشة، الذي شهد الصيف الفائت توغلا لجرافات الاحتلال وعمليات حفر وتحصين”.