 (الإدارة الذاتية) تفصل مدرّسين رفضوا المشاركة في مظاهراتٍ ضد تركيا

رزان العمر: كلنا شركاء

أقدمت الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، اليوم الأربعاء (26 نيسان/أبريل)، على فصل نحو 18 مدرساً في ريف الحسكة، على خلفية عدم مشاركتهم في المظاهرات ضد الضربات التركية التي استهدفت مواقع الميليشيات الكردية في سوريا.

وأفاد ناشطو اتحاد شباب الحسكة، من خلال حسابات الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الإدارة الذاتية فصلت 18 مدرساً من منطقة رميلان، بسبب عدم مشاركتهم بالمظاهرة التي دعت إليها ضد الضربة التركية.

وكان قد أجبر حزب الاتحاد الديمقراطي الأهالي في مناطق سيطرته على الخروج في مظاهرات ضد تركيا، بعد تعرض المواقع العسكرية للميليشيات الكردية في الحسكة لقصف تركي.

وكشف الناطق الرسمي باسم وحدات الحماية الكردية ريدور خليل، عن حصيلة الغارات الجوية التركية أمس الثلاثاء على جبل قرجوخ قرب مدينة المالكية (ديريك) في ريف الحسكة، وقال إن 20 مقاتلاً ومقاتلة قُتلوا وأصيب 18 آخرين.

وتزامن القصف الجوي التركي على مواقع الوحدات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) مع قصفٍ جويٍّ على مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في إقليم كردستان العراق.

من جانبه، أعلن الجيش التركي عن “تحييد نحو 70 (40 في جبل سنجار بالعراق و30 في سوريا) من إرهابيي منظمة بي كا كا الانفصالية في غارات نفذتها مقاتلاته على أوكار المنظمة بشمالي العراق، وشمال شرقي سوريا”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أكد أن الغارات أصابت “الأهداف الإرهابية المحددة بشكل مباشر”.

وامتدت هجمات الجيش التركي اليوم الأربعاء إلى قرية قره بابا في ناحية راجو التي تبعد كيلو متراً عن مناطق الهجمات الأولى القريبة من قرية فرفرك.