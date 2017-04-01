أسيرٌ وقتلى لقوات النظام في معارك حي القابون الدمشقي

محمد كساح: كلنا شركاء

قال نشطاء من داخل أحياء العاصمة دمشق الشرقية، إن معارك عنيفة اندلعت صباح اليوم في حي القابون، في محاولة من قوات النظام للتقدم في عمق الحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وأسير في صفوف قوات النظام.

وتحدث الناشط “محمد القابوني” عن القصف العنيف بصواريخ أرض – أرض والغارات الجوية التي تعرضت لها أحياء العاصمة الشرقي، في حين أعلن فيلق الرحمن عن أسر عنصر من قوات النظام خلال الاشتباكات.

وقال القابوني لـ (كلنا شركاء): “في الصباح الباكر بدأت قوات النظام عملياتها القتالية من محور المخابرات الجوية باتجاه حي القابون، ونجم عن المعركة سقوط 5 قتلى للنظام وتدمير تركس وأسر أحد العناصر”.

ولفت القابوني إلى أن المعارك انتهت قبيل عصر اليوم الأربعاء (26 نيسان/أبريل). مشيراً إلى تنفيذ 5 غارات جوية على القابون، إضافة إلى 30 صاروخ أرض – أرض، بينما لم تتوقف مدفعية النظام عن استهداف المنطقة.

ويحاول النظام – وفقا للقابوني – فرض السيطرة على حي القابون ليتسنى له حصار حيي برزة وتشرين وفصلهما عن بعضهما البعض.

وأفاد المكتب الإعلامي لحي القابون بأن قوات النظام استهدفت حي القابون بخرطوم متفجر صباح اليوم، تزامناً مع استهداف الحي بصواريخ الفيل التي وصل عددها إلى أكثر من 14 صاروخاً، وراجمة صواريخ غراد تحوي 16 صاروخا.

وتحدث المكتب عن تدمير الثوار لعربة شيلكا خلال المعارك الدائرة على أطراف القابون وتشرين، ونشر فيلق الرحمن صوراً لعنصر تابع للنظام، قال إنه أسير تم إلقاء القبض عليه في معركة اليوم.