موسكو تُخلي نصف مقاتلاتها من قاعدة حميميم

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أكد رئيس هيئة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن روسيا سحبت نحو نصف مقاتلاتها التي كانت متمركزة في قاعدة حميميم في سوريا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن رودسكوي قوله اليوم الأربعاء (26 نيسان/أبريل)، في مؤتمر موسكو الدولي السادس للأمن والدفاع: “عدد الجماعات الإرهابية في سوريا انخفض، سمح لنا إخراج ما يقرب من نصف الطائرات المتمركزة في القاعدة الجوية حميميم”.

وأضاف رودسكوي: “نتيجة للاتفاقيات بين المعارضة المسلحة والحكومة السورية، التي تم التوصل إليها بوساطة روسيا وتركيا، يعمل على الأراضي السورية نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من 30 ديسمبر من العام 2016”. وتابع قائلا: “حتى اليوم أعلنت 207 مجموعة مسلحة من المعارضة المعتدلة عن الالتزام به، وعدد المجموعات (التي تنضم للهدنة) يتزايد”.

وكذلك أعلنت هيئة الأركان الروسية خلال عملية القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا أن قوات النظام أعادت السيطرة على 695 بلدة، وقضوا على “7000 إرهابي”، على حد تعبيرها.