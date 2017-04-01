عشرات القتلى والجرحى لقوات النظام في ريف حماة الشمالي

رشا دالاتي: كلنا شركاء

لقي العشرات من عناصر قوات النظام وميليشياته مصرعهم اليوم الأربعاء (26 نيسان/أبريل)، جراء المعارك المحتدمة مع كتائب الثوار في ريف حماة الشمالي.

وقال “محمد رشيد” مدير المكتب الإعلامي في جيش النصر، لـ (كلنا شركاء)، إن أكثر من 20 عنصراً من قوات النظام وميليشياته سقطوا بين قتيل وجريح، على جبهة قرية المصاصنة في ريف حماة الشمالي.

وأشار إلى أن جيش النصر دمّر دبابة لقوات النظام محملة على “لودر”، إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع نوع (تاو) على جبهة المصاصنة.

وأكد رشيد سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والميليشيات الإيرانية، جراء استهدافهم بصواريخ الغراد في مدينة حلفايا في ريف حماة الشمالي.

كما أكدت الفرقة الوسطى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام، بينهم ضابط برتبة ملازم، إثر استهدافهم بقذائف المدفعية الثقيلة على محور قرية شليوط. كما دمرت الفرقة قاعدة كونكورس على جبهة المصاصنة بصاروخ (تاو)، وقتلت طاقمها بالكامل.

ومن جهته، نشر جيش إدلب الحر تسجيلاً مصوراً يظهر فيه مقتل عدد من قوات النظام، وتدمير مستودع للذخيرة، إثر استهدافهم بصاروخ “فاغوت” شمال مدينة صوران شمال حماة.

وتزامنت المعارك في ريف حماة الشمالي مع قصف جوي ومدفعي عنيف استهدف مدن وبلات (اللطامنة، كفرزيتا، الزكاة، البويب، مورك، الزلاقيات، لحايا، لطمين)، وتسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين بجروح.