قوى عاملة جنوب دمشق تنسحب من المحكمة العامة

عبادة الشامي: كلنا شركاء

أعلنت مجموعة من القوى الثورية العاملة جنوب العاصمة دمشق، انسحابها من المحكمة العامة في جنوب دمشق، والتي تغطي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم.

وقال “مطر إسماعيل”، من تجمع (ربيع ثورة) العامل جنوب العاصمة، إن “البيان صدر يوم أمس ولكنه محرر بتاريخ 21-4-2017، وهو يعلن انسحاب الموقعين عليه من المحكمة وعدم الاعتراف بها أو التقاضي أمامها”.

وأضاف إسماعيل في حديث لـ (كلنا شركاء) بأن الموقعين على البيان هم مجموعة من قوى الثورة في المنطقة، منها قوى عسكرية وأخرى مدنية.

وقال الموقعون على بيان الانسحاب “نعلن عدم شرعية المحكمة العامة، وانسحابنا الكامل منها، وعدم التقاضي أمامها، واستعدادنا التام للانخراط بأي محكمة تبنى على أسس سليمة وواضحة”.

وأشار البيان إلى أن الانسحاب أتى “نتيجة لتعثّر عمل المحكمة في المهام المنوطة بها من فض النزاعات والخصومات وإرساء العدل، وتدخلها في الشؤون السياسية والإغاثية والتنظيمية، وخروجها عن الصلاحيات الممنوحة لها، ونقص الكادر، وعدم المهنية المطلوبة لدى العاملين بها، وافتقاد أغلبهم للمؤهلات والدرجات العلمية والشرعية المطلوبة، وتفرد المحكمة بعيداً عن المشروع القضائي الأساسي الذي تم التوافق عليه، المتضمن اعتماد القانون العربي الموحد أو اعتماد مذهب فقهي واحد والتعامل بالسوابق القضائية”.

وأضاف البيان بأن القوى الموقعة قدّمت عدة اقتراحات لتطوير عمل المحكمة لكنها لم تلق أذنا مصغية.

وأوضح “مطر إسماعيل” أن المحكمة العامة تشكلت منذ قرابة السنة، لكنها واجهت مشاكل كثيرة، خاصة في موضوع التمويل والدعم المادي، بالإضافة لمشكلة الكوادر والمختصين.