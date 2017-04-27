مشجعو برشلونة في طرطوس إلى (الباصات الخضر)

غيث علي: كلنا شركاء

قالت مصادر موالية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 200 شاباً في طرطوس كانوا يحتفلون بفوز فريق برشلونة الإسباني على غريمه ريال مدريد الأحد الماضي.

وأشارت شبكاتٌ مواليةٌ للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قوات الأمن والشرطة العسكرية شنت حملة اعتقالات واسعة في طرطوس عقب انتهاء المباراة ليلة (الأحد – الاثنين)، بغية الزج بالمعتقلين بالخدمة الاحتياطية والإجبارية، حيث استغلت قوات النظام خروج الشبان في مسيرات لتبدأ حملتها.

وذكرت شبكة “الساحل الآن“ الموالية للنظام أن الشرطة العسكرية بالتعاون مع قوى الأمن في طرطوس ألقت القبض على أكثر من 220 شاب بعد انتهاء المباراة في شوارع طرطوس، أغلبهم مطلوبون لخدمة العلم والدعوة الإحتياطية.

وأكد بدوره موقع “تلفزيون الخبر” إلى أنّ العدد كان كبيراً مشيراً إلى أنه لم يستطع التأكد من دقة رقم الشبكة الموالية.

وكانت شبكة “هنا طرطوس” المنحازة لصالح نادي ريال مدريد فيما يظهر من منشوراتها، سخرت من مشجعي برشلونة وقالت في تدوينة لها “الباصات الخضر تفتح أبوابها لمشجعي برشلونة”، وأشارت في خبرٍ لاحقٍ أمس الأربعاء إلى أن القوات الأمنية كثفت دورياتها للبحث عن مطلوبين للزجّ بهم في قوات النظام.

وشهدت طرطوس قبل يومين سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح، جراء اشتباكات اندلعت بين عناصر من أمن النظام، ومطلوبين للخدمة الاحتياطية في مدينة طرطوس، كما تسبب الرصاص الطائش في الاشتباكات بإصابة الطالبة مروة علي الخليل، والطالب مازن هيثم برهوم، من طلاب كلية الآداب في جامعة طرطوس.

وأكدت صفحة “مدينة طرطوس” الموالية وقوع “جريمة قتل لم تنكشف تفاصيلها حدثت عند منطقه دوار الشرطة العسكرية”، لتوضح بعدها أن “حملة أمنية كبيرة لسحب المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة في طرطوس، وحدوث إشكالات وإطلاق نار في العريض ودوار الغمقة”.