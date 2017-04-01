قوات النظام تهاجم مواقع الثوار في السويداء للمرة الأولى

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حاولت قوات النظام والميلشيات الموالية له اليوم الخميس 27 نيسان/أبريل التقدم في مواقع كتائب الثوار في ريف السويداء الشرقي، تزامناً مع غارات جوية وقصفٍ مدفعيٍّ.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي في جيش أحرار عشائر الجنوب محمد عدنان أن قوات النظام و الميلشيات الموالية له في مطار (خلخلة) العسكري شمال السويداء شنت هجوماً معاكساً على مواقع كتائب الثوار في ريف السويداء الشرقي وقد استهدفت مناطق (الساقية ـ رجم الدولة ـ مركز الاعلاف) بالمدفعية الثقيلة بالإضافة لقصف جوي على منطقة تلول (أشهب) .

وأضاف أن كتائب الثوار تمكنت من التصدي لقوات النظام و الميلشيات الموالية له، حيث أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم يذكر بينما استهدفت كتائب الثوار مواقع قوات النظام بالمدفعية الثقيلة و قذائف الهاون.

العدنان قال ايضاً أشار إن الاشتباكات في المنطقة تعتبر الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات حيث أن المنطقة كانت قد شهدت حالة من الهدوء حين كان يسيطر عليها تنظيم (داعش) واستمرت حالة الهدوء حتى تاريخ انسحاب مقاتلي التنظيم من المنطقة نهاية شهر آذار/مارس الماضي.