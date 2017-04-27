الثوار يتقدمون على جبهتي الغوطة الشرقية وأحياء دمشق الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار اليوم الخميس (27 نيسان/أبريل)، استعادة السيطرة على العديد من المواقع على جبهة حوش الضواهرة شرقي غوطة دمشق الشرقية، بالتزامن مع استعادة مواقع على جبهة حي برزة شرقي العاصمة دمشق، لقي خلالها العشرات من عناصر قوات النظام مصرعهم.

وأفاد جيش الإسلام من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عناصره سيطروا على معمل الألبان وكتلة الأبنية المحيطة به على جبهة حوش الضواهرة، بعد تمهيد بالمدفعية الثقيلة على نقاط قوات النظام في المنطقة. مشيراً إلى تدمير دبابة لقوات النظام خلال الاشتباكات.

كما أعلن جيش الإسلام عن سيطرته على عدة نقاط على جبهة بساتين برزة، وكتلة مباني على جبهة الوسائل في بساتين حي برزة، مؤكداً مقتل وجرح أكثر من 35 عنصراً من قوات النظام، بالتزامن مع معركة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية.

ويأتي تقدم كتائب الثوار على جبهات دمشق، بعد ساعات على إعلان جيش الإسلام عن انطلاق معركةٍ جديدةٍ ضد قوات النظام في غوطة دمشق الشرقية، تستهدف منطقة حوش الضواهرة المجاورة لمنطقة حوش نصري، بهدف السيطرة على مواقع تقدمت إليها قوات النظام مؤخراً.

ونشر فيلق الرحمن اليوم تسجيلاً مصوراً يظهر فيه قنص أحد عناصر قوات النظام على جبهة أحياء دمشق الشرقية.