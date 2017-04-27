(غضب الفرات) تسيطر على حيين في مدينة الطبقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

سيطرت ميليشيات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس (27 نيسان/أبريل)، على حيي الوهبة والإذاعة في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من حملة (غضب الفرات).

وأفادت وكالة أنباء “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن مقاتلي حملة (غضب الفرات) سيطروا على حيي الوهبة والإذاعة (محطة الإذاعة)، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، تم خلالها قتل 20 عنصراً للنظيم على الأقل، وأسر 10 آخرين، وتدمير 4 عربات إحداها كانت مفخخة، إضافة لاستيلاء المقاتلين على دبابة.

وشيع مجلس دير الزور العسكري المقاتل تحت راية ميليشيات سوريا الديمقراطية، اليوم، خمسة من عناصره، لقوا مصرعهم خلال المواجهات مع تنظيم “داعش”، في المرحلة الرابعة من حملة (غضب الفرات)، وتم دفنهم في مقبرة أم زر في منطقة الشدادي جنوب الحسكة.

وقتلى مجلس دير الزور العسكري هم:

أسامة مناف، الاسم الحركي: حسين جويري

جعفر عامر، الاسم الحركي: الناجي دوغان

بشار حسين، الاسم الحركي: العبيد فرات

محمد عبد الحكيم، الاسم الحركي: إبراهيم طبوش

حسن محمود، الاسم الحركي: العبد علي