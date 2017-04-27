قتلى للميليشيات الكردية بقصفٍ تركيٍ شمال الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

لقي تسعة عناصر من الميليشيات الكردية مصرعهم اليوم الخميس (27 نيسان/أبريل)، جراء قصفٍ تركيٍ استهدف مواقعهم قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، من خلال حسابات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الميليشيات الكردية استهدفت اليوم بقذائف الهاون عدة مواقع للجيش التركي في الجانب التركي.

وأضافوا بأن مدفعية الجيش التركي ردت بقصف مواقع الميليشيات الكردية في قرى سوسك ومخفر تل فندر غرب مدينة تل أبيض، ما أدى إلى مقتل ٩ عناصر للميليشيات، وإصابة آخرين بجروح.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن الجيش التركي استأنف اليوم قصفه لقرية قره بابا وتلة حشركي (تبه حشركي) في ناحية راجو في منطقة عفرين بريف حلب.

وأشارت الوكالة إلى أن اشتباكات اندلعت بين وحدات حماية الشعب والجيش التركي في المنطقة، وادّعت أن الاشتباكات أسفرت عن إعطاب مدرعة تركية بالقرب من قرية فرفرك في ناحية راجو.