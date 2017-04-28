أكثر الشخصيات تأثيراً على مدار التاريخ.. بينهم 3 عرب

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التاريخ البشري مليء بالأحداث وبالأشخاص . لكن ليس كل الذين مروا منه تركوا بصمة بين جنباته . هؤلاء فقط أناس غيروا مجراه وبقوا خالدين على سطحه .

1- عمر بن الخطاب

هو أب العدل والشخص الوحيد الذي كان كل المسلمين وغير المسلمين يتكلمون عن حبه للعدل وإرسائه للحق . لقب بالفاروق وفي عهده لم يكن هناك فقراء .

2- أفلاطون

هو أول الفلاسفة العظماء، وقد نادى بطلب الحكمة والبحث عن الحقيقة . وقد بقي أعظم فلاسفة العالم دون منازع .

3- عباس بن فرناس

أول طيار في التاريخ ولايزال العرب والأوروبيون يعتبرونه مغامرا وبطلا حين لبس جناحين من ريش ورمى بنفسه من علو شاهق ليثبت لها وللآخرين أن من أراد الطيران سوف يقدر .

4- جابر بن حيان

أول من وضع أسس الكيمياء ولايزال العلماء الغرب يشيدون بنجاحاته واختراعاته .

5- ليوناردو دافنشي

رسام وفنان ايطالي ولكنه أيضا طبيب ومهندس ومن عباقرة العالم . فهو اخترع الهيليكوبتروالرشاش ولكن ضعف الإمكانيات المادية حالت دون تحقيق هذه الاختراعات .

6- ألبرت انشتاين

أول من أسس الفيزياء كما أنه صاحب العديد من النظريات في الرياضيات والفلك . حائز على نوبل سنة 1921

7- موهانداس غاندي

هو من وضع قواعد وأسس لحقوق الإنسان من خلال حركات التحرر ولايزال الناس ينوهون بحبه للقيم الكبرى كالعدالة والسلام والحرية التي عمل طيلة حياته على تحقيقها .

8- بيل غيتس

أغنى رجل في العالم وهو مؤسس شركة ميكروسوفت . رجل أعمال وعرف بأنه من قام بإنشاء أول برمجة في عالم الحاسوب بنفسه . وهو عصامي فهو من حقق ثروته لوحده ودون مساعدة من أحد .

9- وليام شكسبير

شاعر وكاتب مسرحي ويعتبر أحد أعمدة الكتابة الشعرية والمسرحية في العالم . أدخل شكسبير العديد من الكلمات إلى قاموس اللغة الانكليزية واستطاع أن يؤثر في الأذهان والقلوب في الآن نفسه .

10- لويس باستور

وهو عالم وباحث اكتشف علم الجراثيم وساهم في العمل على تجنيب البشرية الكثير من الكوارث الصحية .

11- سيجموند فرويد

عالم نفس معروف بأنه أول من وضع مبادئ التحليل النفسي والتي مازال العلماء ينطلقون منها لكي يبحثون في النفس البشرية ومشاكلها .

12- أدولف هتلر

وهو زعيم النازية وديكتاتور ألماني عمل على تمييز العنصر الآري كأول عنصر بشري وأرقاه . وقد كلف البشرية والتاريخ أعباء كثيرة منها محرقة اليهود.

13- جورج واشنطن

أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية والذي وحد هذه الولايات وأرسى أول عمود لقوة اقتصادية عالمية .

14- جنكيز خان

قائد جيش التتار الشهير والذي عرف ببطشه وقوته وجبروته حيث غزا المشرق وحرق الديار وقتل وشرد الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء .

15- داروين