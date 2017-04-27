قصة منشدٍ لـ (داعش) ألقى الثوار القبض عليه

سعيد جودت: كلنا شركاء

ألقت كتاب الثوار القبض على منشد تنظيم “داعش”، رائد القزبير، وسلمته لمحكمة مدينة مارع في ريف حلب الشمالي.

وأفاد ناشطون بأن فصيل أحرار الشرقية التابع للجيش الحر، ألقى القبض على رائد القزبير منشد “داعش” الشهير في محافظة دير الزور، وسلمه إلى محكمة مدينة مارع، بعد أيام على إطلاق سراحه من قبل الجبهة الشامية التي اعتقلته مطلع العام الحالي، أثناء محاولته الوصول إلى الأراضي التركية.

وكان القزبير قد بايع تنظيم “داعش” بعد سيطرته على محافظة دير الزور صيف العام 2014، وظهر في مقطع مصور ينشد للتنظيم “دولتنا منصورة”، ويمتدح واليها في دير الزور آنذاك عامر الرفدان.

وأثار ظهور القزبير وقتها جدلاً واسعاً نظراً لسيرته السابقة كمغنٍ شعبي بعيد عن القتال، حيث عُرف قبل الثورة باسم فني هو “رائد العيساوي” واشتهر بثلاث أغان هابطة هي “سيبك سيبك” و”غاب القمر غاب” و “يا عسكري يا مسكين” غناها لقناة (غنوة) وفي ملاهي دمشق الليلية.

وينحدر القزبير من بلدة خشام (20) كم شرق مدينة دير الزور، وترعرع في حي الجورة على أطراف المدينة، بحسب ناشطين.