وزير أوقاف النظام يقدّم هديةً تذكاريةً لمفتي الشيشان تثير سخرية الموالين

صفوان أحمد: كلنا شركاء

أثارت هديةٌ تذكاريةٌ قدمها وزير أوقاف النظام، محمد عبد الستار السيد، لمفتي الشيشان، صلاح مجييف، خلال زيارة الأخير لسوريا قبل أيام، سخرية الموالين على العبارة التي خُطت على الهدية.

ونشرت صفحة “وزارة الأوقاف السورية” التي غطّت جانباً من زيارة مفتي الشيشان لسوريا، صورة في 25 نيسان/أبريل الجاري، يظهر فيها محمد السيد وابنه، وهما يقدمان هدية تذكارية لمفتي الشيشان.

وحملت الهدية عبارة أثارت سخرية الموالين، جاء فيها: “إهداء خاص… نحنا البشر أجناس فضة وذهب ونحاس وأنت الوحيد اللي أغلى من الألماس”.

تناقل موالون الصورة وأرفقوها بعبارات السخرية، وفي متابعة لتعليقاتهم، كتب أحدهم “ذكرني برسايل النوكيا ايام زمان”، وأضاف آخر: “مقتبس من رسائل نوكيا ٣٣١٠”، وقال آخر “متل دفتر الذكريات الابتدائي”.

وعبّر موالون عن سخطهم مما كُتب على الهدية، فقال أحدهم: “لك قسما بالله انو ما بيستحو وما بيرتقو بحياتن وما بصيرو زلم، بس بدي حدا يجاوبني ليش”.

واستذكر آخرون ما قدّمه وزير أوقاف النظام في وقت سابق لقتلى قوات النظام، فقال أحدهم “يذكر أن وزير الأوقاف أهدى ساعة حائط لجرحى الجيش العربي السوري”، وأضاف آخر “ووزير الداخلية عطا الضباط المتخرجين شرشف مفرد ونص”.