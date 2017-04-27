قوات النظام تعلن سيطرتها على حقل شاعر للغاز شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الخميس (27 نيسان/أبريل)، سيطرتها على حقل شاعر للغاز في ريف حمص الشرقي.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام و”حلفاؤها” سيطروا على حقل شاعر للغاز شمال غربي مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم “داعش”.

وتعتبر منطقة شاعر استراتيجية لاحتوائها آباراً تمد النظام بمادة الفيول، إلى جانب شركة الغاز في المنطقة، وشهدت المنطقة معارك عنيفة بين قوات النظام وتنظيم “داعش”، تبادل خلالها الطرفان السيطرة على المنطقة مرات عدة.

وأكدت تنسيقية مدينة تدمر، مقتل أكثر من 18 عنصراً لقوات النظام اليوم، خلال هجوم لتنظيم “داعش” على مواقع ونقاط عسكرية لتلك القوات في منطقتي السكري وجبل الأبتر جنوب وجنوب غرب مدينة تدمر.

ونعت صفحات موالية للنظام الملازم أول “وسام محمود رقماني”، من قرية سبة التابعة لصافيتا، والذي لقي مصرعه خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي.