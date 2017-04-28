تعيين اللبناني روبير كارم مساعداً لوزير الدفاع الأميركي للشؤون الأمنية الدولية

كلنا شركاء: القوات اللبنانية

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعيين روبرت ستوري كارم اللبناني الأصل مساعد وزير الدفاع للشئون الامنية الدولية بحسب ما نشره موقع وزارة الدفاع الاميركية.

وعمل كارم مستشارا للشرق الاوسط لنائب الرئيس آنذاك ديك تشينى، وهو مساعد تشريعى لزعيم الاغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ومستشار الامن القومى لكل من اريك كانتور وكيفن مكارثى فى مجلس النواب، كما قام بفترة طويلة مع معهد أبحاث المؤسسة الأميركية وإضافة إلى ذلك، عمل مستشارا لحملة جيب بوش الرئاسية.

يذكر ان كارم كان قد زار معراب وإلتقى رئيس حزب “القوات الللبنانية” الدكتور سمير جعجع على رأس وفد من الكونغرس الاميركي في 2 تشرين الثاني عام 2013.