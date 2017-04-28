الغواتيمالي موليت رئيسا للتحقيق في كيميائي سوريا

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عيّن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي الغواتيمالي إدموند موليت رئيسا للجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك خلفا للأرجنتينية فرجينيا غامبا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بحسب الاناضول إن غوتيريش أعرب عن عميق امتنانه للرئيسة السابقة للجنة التحقيق المشتركة على ما بذلته من جهد وتفان خلال فترة ولايتها، مضيفا أن غامبا ستتولى منصب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، خلفا للجزائرية ليلى زروقي.

وأضاف دوجاريك أن موليت شغل مؤخرا منصب رئيس مكتب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كما شغل منصب مساعد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، وعمل أيضا بصفة ممثل خاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في هايتي.