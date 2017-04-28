(باتريوت) إسرائيل يُسقط طائرةً مسيرةً فوق هضبة الجولان

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن إسرائيل أسقطت أمس الخميس 27 نيسان/أبريل، طائرة مسيرة دخلت أجواء مرتفعات الجولان المحتل، قادمة من سوريا.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخ “باتريوت” قرب الجولان المحتل، باتجاه طائرة من دون طيار، أقلعت من الأراضي السورية، ما أدى إلى إسقاطها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”: “إطلاق صاروخ باتريوت باتجاه هدف في هضبة الجولان… يتبع”، دون أن يتبع تدوينته بأخرى حتى حين تحرير هذا الخبر.

ويأتي إسقاط إسرائيل للطائرة المسيرة، بعد ساعات على استهدافها لموقع لميليشيا حزب الله في محيط مطار دمشق الدولي، حيث زعمت قناة “المنار” اللبنانية التابعة لحزب الله أن المعلومات الأولية تتحدث عن أن الضربة خلفت خسائر مادية فقط ولا خسائر بشرية، مشيرةً إلى الانفجار كان في خزانات الوقود ومستودع بمحاذاة مطار دمشق الدولي، يرجح أنه ناجم عن ضربة جوية إسرائيلية.