د. عامر القوتلي: خيار الشعب السوري

د. عامر القوتلي: كلنا شركاء

قد يكون مصير بشار الاسد مرتبط بمزاجية البيت الأبيض نعم، اما مصير الشعب السوري فهو مرتبط بمزاج الشعب السوري نفسه ونجاح ثورته مرتبط بمدى تطور تمايزه و وعيه لدوره التاريخي!

فقد اوضحت الثورة ان الشعب السوري يمضي عبر ثلاث قنوات اساسية :

1) قناة سفلى تؤيد النظام و تربط مصالحها بوجوده على علاته وفساده وديكتاتوريته وصولا الى قبوله رغم جرائم التدمير والقتل والتفريط بسيادة البلاد.

2) قناة عائمة على عوم الثورة ترفض النظام و تربط مصالحها بزواله، ولكنها تعمل على اعادة إنتاجه من الخلال العودة الى نقطة البداية بل لربما تكون أسوء من ناحية الفساد و السلطوية او التبعية و الانفصال وصولا الى تفكيك الانتماءات الاساسية الطبيعية للشعب السوري.

يسير في هذه القناة شريحة واسعة ومتباينة من النواحي الأيديولوجية من وكلاء التشدد الديني والتكفيري السلطوي المسلح الى وكلاء حقوق الانسان و حديثي النعم العلمانية وفلاسفة المجتمع المدني ومستوردي الدساتير.

فترى معارضة في صراع ما بين خرف وجهل في مرحلة ارذل العمر اليميني المتطرف وما بين طفولة متأخرة يسارية افسدت براءتها السطحية والاستهتار و التبعية.

3) وأخيرا يبقى امام الشعب السوري العظيم خياره التاريخي بان يشق بنفسه “قناة مصلحته الوطنية العليا” التي ستسمح باستعاب كافة كوادره وطاقاته النقية على اختلافها وتعدديتها ضمن انتماء وطني جامع

قناة تمهد لاعادة بناء الوطن على اساس حضاري وعلمي

يجرم القتل والتسلط والتطرف و الارهاب

يرفض الفساد والتمييز العرقي والطائفي

يؤسس للعادلة الاجتماعية

يقدس الحريات ويرعاها

يحترم الانتماء السوري الجوهري ويسعى الى النهوض بسوريا نحو مستقبل افضل وبخطوة واثقة نحو السلام.