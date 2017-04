مجنّد ألماني لايتكلّم العربيّة يقدّم طلب لجوء على أنّه سوري ويخطط لعمل إرهابي لإلصاقه باللاجئين

مجنّد ألماني يقدم طلب لجوء على أنّه سوري!

مجنّد ألماني لايتكلّم العربيّة يخدم في الجيش الألماني يقدّم طلب لجوء عام ٢٠١٥ على أنّه لاجئ سوري فار من الحرب، يقوم فيما بعد بالتخطيط لعمل إرهابي لإلصاقه باللاجئين.. والسطات الألمانيّة تكتشف أمره، شاهد التقرير التالي ▶▶ SWR news for refugeesEin Bundeswehrsoldat soll einen Anschlag geplant haben – getarnt als syrischer Flüchtling. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft nahm ihn und einen weiteren Mann unter Terrorverdacht fest. Offenbar war Fremdenhass das Motiv(Beitragssprache: Deutsch, Arabisch)

Posted by SWR news for refugees on Thursday, April 27, 2017