حركة جوية (مشبوهة) بين ايران ودمشق… 5 الاف طن من الامدادات في شهرين

كلنا شركاء: موناليزا فريحة- النهار

تسرع اسرائيل وتيرة الغارات على منشآت وقوافل عسكرية في سوريا، مؤكدة حقها في منع السلطات السورية من نقل اسلحة الى “حزب الله” عبر الحدود. وتتزامن الهجمات الاسرائيلية مع أرقام تعكس حركة متزايدة على الجسر الجوي بين إيران وسوريا يشتبه في أنها تسعى الى امداد نظام الرئيس السوري بشار الاسد و” حزب الله” والميليشيات العراقية بالعتاد والعديد.

فبعد الهجوم الذي هز فجر اليوم المنطقة المجاورة لمطار دمشق الدولي، أفادت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أن أربع طائرات شحن وصلت الى مطار دمشق آتية من ايران قبل ساعات من اتهام دمشق لاسرائيل بقصف موقع عسكري قرب مطار دمشق الدولي، قال “المرصد السوري لحقوق الانسان” انه استهدف مستودع اسلحة تابعا ل”حزب الله”.

وأوضحت الصحيفة أنه قبل الانفجار الذي هز محيط مطار دمشق الدولي بساعات، حطت طائرتا “إيليوشين 747” ايرانيتان وثالثة من طراز “ايليوشين 76” ورابعة سورية من طراز “ايليوشين 76” في دمشق، وفقاً لموقع “فلايت رادار24.كوم” الذي يرصد حركة الطيران، موضحة أن الرحلتين كانتا عسكريتين وتجاريتين معاً، وانطلقتا من طهران.

ومن دون أن يؤكد ما إذا كانت اسرائيل وراء الهجوم، قال وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتز إن بلاده ستتدخل في كل مرة تتبلغ “معلومات خطيرة” عن نقل أسلحة الى “حزب الله”.

وأبلغ الى إذاعة الجيش الاسرائيلي “أننا نعمل على تفادي نقل أسلحة متطورة من ايران عبر سوريا الى حزب الله في لبنان”، و”عندما نتبلغ معلومات خطيرة حول مشروع بنقل اسلحة الى حزب الله فسنتدخل. هذا الحادث منسجم تماما مع هذه السياسة”.

ونسبت “رويترز” الى مصادر استخباراتية اسرائيلية أن مخزن الاسلحة يضم كمية كبيرة من الاسلحة الواصلة من ايران، التي ترسل دورياً أسلحة في طائرات شحن تجارية وعسكرية الى “حزب الله” وميليشيات أخرى تدعمها ايران وتحارب لصالح نظام بشار الاسد.

5 الاف طن من المعدات

وكان فارزين نديمي، وهو محلل متخصص في الشؤون الامنية والدفاعية المتعلقة بايران ومنطقة الخليج، أفاد في تقرير مفصل قبل أيام أن “الخطوط الجوية الايرانية والسورية نقلت نحو 21 ألف راكب بين طهران وعبادان ودمشق في الشهرين الاخيرين، مع نحو 5 الاف طن من المعدات”.

وقال في إيجاز قدمه في “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” أنه في الفترة الأخيرة شهد الجسر الجوي بين إيران وسوريا حركة ناشطة مع رحلات تسيّرها عدة شركات طيران مدنية وعسكرية، وهي: “ماهان للطيران” (“إيرباص أي 300 ” و “أي 310″)، و”الخطوط الجوية الإيرانية” (“إيرباص أي 300” و “أي 3200″)، و”القوات الجوية الوطنية الإيرانية”/”طيران ساها” (“بوينغ إف 747” و “سي-130”)، و”طيران “الحرس الثوري”/”طيران فارس قشم”/ “بويا للطيران” (“بوينغ 747” و “آي إيل 76″)، و”الخطوط الجوية السورية” (“آي أل-76″) و”أجنحة الشام للطيران” (“أي 3200”). وهذه الأخيرة هي شركة طيران سورية خاصة تسيّر رحلات منتظمة بين طهران ودمشق واستهدفتها العقوبات الأمريكية في عام 2016 .

ولفت نديمي إلى أن غالبية رحلات “الخط السوري السريع” التي تسيّرها هذه الشركات تجري ليلاً لإعاقة عملية رصدها عبر الأقمار الاصطناعية.

والى هذا الخط الناشط بين طهران ودمشق، ثمة ثلاثة خطوط جوية (“ماهان”، و”الخطوط الجوية الإيرانية”، و”الخطوط الجوية السورية”) تحطّ في “مطار عبادان” بشكل متقطع، حيث تُنقل إليها عناصر الميليشيات الشيعية العراقية بالحافلات من النجف والبصرة لتستقل الطائرات إلى دمشق.

ويحصي نديمي نقل “الخطوط الجوية الإيرانية” و”السورية” نحو 21 ألف مسافر بين طهران/عبادان ودمشق خلال الشهرين الماضيين فقط، بالإضافة إلى إمدادات فاق وزنها خمسة الاف طن . وبما أن قلة من الحجّاج يسافرون إلى سوريا هذه الأيام، فبذلك يكون معظم هؤلاء المسافرين من القوات العسكرية أو شبه العسكرية. وجميع هذه الرحلات تقريباً مستأجرة بالكامل من قبل “الحرس الثوري” الإسلامي وعادةً ما تكون غير متاحة لعامة الشعب.

روسيا

وبعيد الهجوم ، انتقد الكرملين الضربات الإسرائيلية على أهداف داخل سوريا، قائلاً إن على إسرائيل وغيرها تحاشي أي عمل من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة. وأكد أن الجيشين الروسي والإسرائيلي على اتصال دائم.

وكان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الأربعاء في موسكو حيث صرح بأن اسرائيل “لن تسمح لايران وحزب الله بالتجمع عند حدود مرتفعات الجولان”.

وناقش ليبرمان الوضع في سوريا والتنسيق المستمر بين الجيشين الاسرائيلي والروسي مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين.

وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية في بيان أن “ليبرمان أعرب عن قلقه من النشاط الايراني في سوريا واستخدام ايران الارض السورية كقاعدة لتهريب الاسلحة الى حزب الله في لبنان”.

وتأتي الغارة بعد شهر على قصف جوي اسرائيلي أقرت الدولة العبرية بأنه استهدف “اسلحة متطورة” ل”حزب الله”.

ونسبت صحيفة “هآرتس” أمس الى ضابط اسرائيلي إن سلاح الجو الاسرائيلي دمر في هجومه الشهر الماضي على سوريا نحو 100 صاروخ كان أكثرها موجهاً الى “حزب الله”. ولم يعط تفاصيل عن نوع الصواريخ.

واستدعى الهجوم الذي شنته اسرائيل في اذار الماضي رداً فورياً من نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي أطلق صواريخ أرض-جو من طراز “سام -5” على مقاتلات اسرائيلية، الامر الذي اعتبر تغييراً كبيراً في السياسة السورية.

ولم تصب اي مقاتلة اسرائيلية، وتمكن نظام الدفاع الصاروخي “حتس” من اسقاط أحد الصواريخ السورية شمال القدس، في أول استخدام عملاتي للنظام.

وقال المسؤول الاسرائيلي إن النظام السوري كان يعرف أن صواريخه القديمة لن تصيب المقاتلات الاسرائيلية، الا أن اطلاق النار على المقاتلات يعكس ثقة النظام للتحرك وتغيير المشهد الامني، الامر الذي ينبع من دعم روسيا وايران و”حزب الله” له. الا أن وزارة الخارجية السورية اكتفت اليوم بالرد بأن “العدوان” يأتي “كمحاولة يائسة لرفع معنويات المجموعات الإرهابية التي تنهار تحت ضربات قواتنا المسلحة”.