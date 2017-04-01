الأحزاب الكردية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الإيرانية

كلنا شركاء: رصد

دعت أحزاب سياسية كردية معارضة، إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع إجراؤها في التاسع عشر من مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن ستّة أحزاب سياسية كردية، عقب اجتماع مغلق، في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، لتقييم مرحلة الانتخابات الرئاسية الثانية عشر في إيران، بحسب شبكة “رووداو” الكردية.

وقال الأمين العام للحزب الكوردستاني الشيوعي، إبراهيم علي زاده، في البيان، إن “جميع الأحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع اتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو/ أيام المقبل”.

وأضاف علي زاده، أن “قرار المقاطعة جاء لعدم إصغاء الحكومة لمطالب الشعب”.

وأكد علي زادة أن “الانتخابات في إيران لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية، وأنه من غير الممكن القول بأنها تُجرى بشكل حر”.

وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية، أعلنت الخميس الماضي، أسماء ستة مرشحين لانتخابات رئاسة البلاد، ليس بينهم الرئيس السابق أحمدي نجاد، بينما ضمت القائمة الرئيس الحالي حسن روحاني.

وحسب اللجنة فإن المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة هم: “روحاني” ونائبه الأول “إسحاق جيهانغيري”، بالإضافة إلى “مصطفى هاشمي طبا” الذي تولى منصب نائب الرئيس خلال عهدي الرئيسين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، و”إبراهيم رئيسي” رئيس ضريح ووقف الإمام رضا في مدينة مشهد (شمال شرق).

وأضافت اللجنة أن من بين المرشحين أيضا، رئيس بلدية طهران “محمد باقر غاليباف”، ورئيس المجلس المركزي لحزب الائتلاف الإسلامي “مصطفى ميرسليم”.