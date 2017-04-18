طرطوس تشيّع قتلاها بالجملة

غيث علي: كلنا شركاء

شيعت مدينة طرطوس أمس الخميس 15 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية له ممن لقوا مصرعهم في معارك ريف حماة الشمالي.

وشهد المشفى العسكري في طرطوس توافد المئات من جثث القتلى منذ انطلاق المعارك في حماة قبل شهر، بمعدل أكثر من عشرة قتلى يومياً، بمن فيهم القتلى القادمين من جبهات القتال في درعا وأحياء دمشق الشرقية.

وكان العدد الأكبر من القتلى وصل أمس الخميس في شاحنةٍ من مستشفى مدينة حماة الوطني، حيث شهدت الأيام السابقة معارك عنيفة في معارك “الكر والفر” بين كتائب الثوار وقوات النظام على جبهات ريف حماة الشمالي، وتحديداً على الحواجز التي تفصل بين مدينتي اللطامنة وطيبة الإمام.

ومن القتلى الذين اعترف الإعلام الموالي للنظام بمصرعهم، القيادي في ميليشيات الشبيحة “خضر اليوسف” من فوج الحيدر التابع لقوات سهيل الحسن، ومحمود علـي ديبـو من منطقة بانياس، و عيسى عزت حسن من الفرقة الرابعة وعلاء محسـن سليمـان، وسلمـان عيسـى عيسـى من قرية الصفصافة، وأحمـد فارس ضغـام من قرية كرتو في ريف طرطوس.