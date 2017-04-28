الفنانة صفاء رقماني تنعى ابن أخيها القيادي في الفيلق الخامس

غيث علي: كلنا شركاء

قالت مصادر مواليةٍ للنظام اليوم الجمعة، إنّ ابن أخ الممثلة “صفاء رقماني” لقي مصرعه خلال مشاركته قوات النظام بمعاركها في ريف حمص الشرقي.

وأضافت المصادر إن قريب “رقماني” كان قيادياً في الفيلق الخامس – اقتحام الذي شكلته روسيا بعيد تدخلها العسكري في سوريا، وهو برتبة ملازم، وسبق للقيادة الروسية أن كرمته.

وأكّد موالون للنظام أن “وسام رقماني” هو ابن محمود شقيق الفنانة صفاء، إلا أنّ اسمها غاب عن ورقة النعوة التي انتشرت في طرطوس، مسقط رأس العائلة.

وأشار بيان النعي إلى أن الملازم المهندس “وسام” لقي مصرعه قرب تدمر قبل أربعة أيام إلا أن الإعلان عن مقتله من قبل عائلته كان اليوم.

كما نشر مقربون من الملازم المقتول بيان ثناءً من القيادة الروسية للفيلق الخامس للملازم “وسام”، بصفته “أبدى شجاعةً في الدفاع عن مطار التيفور”.

وتنحدر عائلة رقماني في منطقة مشتى الحلو في ريف طرطوس، وهي عائلةٌ معروفةٌ بولائها للنظام والعديد من شبانها متطوعين في صفوف ميليشياته.

وسبق لكتائب الثوار أن اغتالت عام 2013، ضابطاً من هذه العائلة قرب مدينة قارة في ريف دمشق، وهذا الضابط كون زوج شقيقة الفنانة صفاء، بحسب ما أعلنت الأخيرة في لقاءٍ تلفزيونيٍّ في ذلك الوقت.