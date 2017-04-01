حشودٌ عسكريةٌ تركيةٌ قرب تل أبيض وعامودا

رزان العمر: كلنا شركاء

قال ناشطون في ريفي الرقة والحسكة إن الجيش التركي بدأ منذ يوم أمسٍ الخميس بحشد قواته في الجانب التركي من الشريط الحدودي شمال مدينة تل أبيض بريف الرقة وشمال مدينة عامودا في ريف الحسكة، وسط أنباءٍ عن اقتراب معركةٍ في المنطقة ضدّ قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) المسيطر على المنطقة.

و أن الجيش التركي أزال الجدار الفاصل قرب عامودا واستقدم تعزيزات عسكرية تمثلت بآليات عسكرية ثقيلة ودبابات ومدفعية، إلى جانب أعداد كبيرة من المقاتلين وسط قصف مدفعي متقطع على مواقع وحدات الحماية الكردية قرب قرى خشيفية وخرزة وحمدونة.

وأضاف المصدر أيضاً إلى استهداف الجيش التركي صباح اليوم مركزاً عسكرياً لميليشيا الوحدات الكردية التابعة لـ (ب ي د) في قرية حمدون في منطقة عامودا.

في الأثناء ذلك، أفادت شبكة “تل أبيض مباشر” التي يديرها ناشطون من المدينة أن وحدات الحماية بدأت بالانسحاب من الأطراف الشمالية لمدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا، وقالت الشبكة إن الميليشيات الانفصالية (التابعة للاتحاد الديمقراطي) بدأت تحضر للانسحاب من تل ابيض الى قرية عين العروس ومنعت العناصر العرب لديها من استخدام هواتفهم المحمولة.

في السياق ذلك ، قال الناشط عامر هويدي أن أهالي مدينة تل أبيض القاطنين بالحي الشمالي بدؤوا بالنزوح باتجاه الأحياء الأخرى.