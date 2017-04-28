محتجون ينجحون بإطلاق سراح معتقلٍ في السويداء

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

قطع عشرات المحتجين الشارع المحوري وسط مدينة السويداء بالإطارات المشتعلة ليلة أمس الخميس لعدة ساعات للضغط على الأجهزة الأمنية من أجل إطلاق سراح موقوفٍ لدى قوات النظام.

وقال ناشطو شبكة “سويدا خبر” إن فرع الأمن الجنائي في السويداء أطلق سراح “هادي الحمد” تحت ضغط المحتجين الذين قطعوا الشارع المحوري لعدة ساعات ما أدى إلى عرقلة حركة السيارات قبل أن يتم الإفراج عنه.

وأوضح المصدر أن “الحمد” كان موقوفاً من قبل فرع الأمن الجنائي لوجود دعوى قضائية ضده ولم يطلق سراحه بعد انتهاء الدعوى، وإنما تم الاحتفاظ به كونه مطلوب للخدمة العسكرية ما دفع أهله وأقاربه إلى التدخل لإطلاق سراحه بالقوة.

ولفتت “سويدا خبر” أن أهالي السويداء يرفضون منذ عام 2014 إرسال أبنائهم للخدمة في جيش النظام حيث تجاوز عدد المستنكفين عن الخدمة من أبناء السويداء ثلاثين ألف شخص عدا عن الفارين من الخدمة.

بدورها، أشارت شبكة “السويداء 24” إلى أن الحادثة أثارت استياء لدى العديد من أهالي المدينة الذين رفضوا عملية اشعال اﻹطارات وقطع أبرز الطرق في المدينة وعدم السماح لأي سيارة بالمرور عنه ما دفع المارة لتغيير طريقهم.

وفي سياق الانفلات الأمني الذي تعيشه السويداء، ذكرت الشبكة ذاتها أن مجهولين أقدموا اليوم في وضح النهار، على اختطاف طفل قرب دوار الملعب البلدي في مدينة السويداء، مشيرةً إلى أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارة “فان” أخضر اللون وتوقفوا بجانب أحد الأطفال قرب دوار الملعب البلدي شمال المدينة وقاموا بخطفه والفرار به إلى مكان مجهول، حيث شاهدهم العديد من أهالي المنطقة، في حين لم يتعرف أحد على هوية الطفل المخطوف.