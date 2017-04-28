(الاتحاد الديمقراطي) يطلق سراح ثلاثةٍ من أعضاء (الديمقراطي الكردستاني)

Posted on 2017/04/28Posted in: أخبار محلية

رزان العمر: كلنا شركاء

أفرج مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، اليوم الجمعة (28 نيسان/أبريل)، عن اثنين من أعضاء أحزاب المجلس الوطني الكردي، في ريف الحسكة.

وأفادت وسائل إعلام كردية، بأن مسلحي (الاتحاد الديمقراطي) في بلدة معبدة بريف الحسكة، أطلقوا سراح العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، “دلكش حزني”، والعضو في منظمة معبدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، “مسعود رمو”، بعد أن اختطفوهما في 3 آذار/مارس الماضي.

كما أفرج مسلحو (ب ي د) يوم الثلاثاء الماضي 26 نيسان/أبريل، عن “بيكس محمد أمين”، العضو في منظمة القامشلي للحزب الديمقراطي الكردستاني، والمعتقل منذ 19 آذار/مارس الماضي.

ويشار إلى أن العشرات من أعضاء ومناصري أحزاب المجلس الوطني الكردي لا زالوا مختطفين لدى حزب الاتحاد الديمقراطي، منذ اشتباكات 3 آذار/مارس الماضي، بين بيشمركة روج وقوات حماية شنكال التابعة لحزب العمال الكردستاني في ناحية خانصوري بكردستان العراق.






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