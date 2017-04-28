(غضب الفرات) تسيطر على أحياء جديدة جنوبي مدينة الطبقة

سعيد جوت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة (28 نيسان/أبريل)، سيطرتها على حيين جديدين جنوبي مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، ضمن المرحلة الرابعة من حملة (غضب الفرات).

وأفادت ميليشيات سوريا الديمقراطية، من خلال موقعها الرسمي، بأن مقاتليها استمروا في التقدم داخل مدينة الطبقة من الجهة الجنوبية والغربية للمدينة، حيث سيطروا على حيي النبابلة والزهراء جنوبي المدينة، مشيرة إلى مقتل 27 عنصراً من تنظيم “داعش” خلال الاشتباكات، تم سحب جثهم جميعا، والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وأشارت الميليشيات إلى عثورها على أحد السجون التي كان التنظيم يستخدمها على أطراف حي عايد الصغير في الجهة الغربية لمدينة الطبقة، يتألف من 15 غرفة حجز ومنفردة، إلى جانب غرفتين للحراسة. ونشرت الميليشيات صراً للسجن.

ويأتي تقدم ميليشيات سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة، بعد يوم على سيطرتها على حيي الوهبة والإذاعة (محطة الإذاعة)، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش” تم خلالها قتل 20 عنصراً للنظيم على الأقل، وأسر 10 آخرين، وتدمير 4 عربات إحداها كانت مفخخة، إضافة لاستيلاء المقاتلين على دبابة.

ومن جانبه، استهدف تنظيم “داعش” ميلشيات سوريا الديمقراطية بسيارة مفخخة وسط مدينة الطبقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف الذي نفّذ عدة غارات جوية على المدينة المحاصرة.