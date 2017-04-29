مسؤول: حزب العدالة والتنمية يعلن ترشيح إردوغان لزعامته في مايو

كلنا شركاء: رويترز

قال مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الخميس إن الحزب سيعلن الرئيس رجب طيب إردوغان مرشحا لزعامته في مؤتمر غير عادي في 21 مايو أيار.

وكان إردوغان ذكر في مقابلة مع رويترز أمس الأول الثلاثاء أنه سيستعيد عضوية الحزب فور إعلان النتائج النهائية للاستفتاء الذي جري في 16 أبريل نيسان ومنحه صلاحيات واسعة. لكنه قال إن مسؤولي العدالة والتنمية هم من بيدهم تحديد وضعه كرئيس للحزب.

وتسمح التعديلات الدستورية التي أقرها الاستفتاء للرئيس، الذي سيضطلع بسلطات تنفيذية، الاحتفاظ بالروابط السياسية الحزبية. وينص الدستور المنقضية مدته على أن يكون رئيس الدولة محايدا سياسيا.