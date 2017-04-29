إشادات بالطفل السوري آدم بعد منحه الجنسية التركية وانضمامه إلى المنتخب التركي للناشئين

كلنا شركاء: ترك برس

مُنح الطفل السوري “آدم متين ترك” 14 عاما، والملقّب بـ “ميسي المستقبل”، الجنسية التركية قبل عامين من الآن، بعد أن أثبت مهارة كبيرة في لعب كرة القدم.

وانضم الطفل السوري فور حصوله على الجنسية التركية إلى نادي “أفجلار أسلان كوجو” في إسطنبول للعب ضمن فريقه.

وحظي الطفل “متين ترك” باهتمام كبير من قبل رئيس النادي “ألاي كيسلير”، الذي لبى جميع احتياجاته، وأشارت المعلومات إلى أنّ رئيس النادي صرف مبلغا ماديا من حسابه الخاص فقط لكسب الطفل متين ترك ضمن جامعة كرة القدم التركية.

مدرب المنتخب الوطني التركي المخضرم “فاتح تريم” عبّر عن إعجابه بالطفل “آدم متين شين ترك”.

حسن دوغان الخبير الرياضي، والمدرب التقني للمنتخب الوطني في تركيا قال في تصريح صحفي: “أُعجبنا كثيرا بـ آدم، وقمنا بضمه إلى المنتخب الوطني بعد أن حصل على الجنسية التركية، ونحن مسرورن جدّا لأننا تمكنا من إضاءة عالمه لو بشيء قليل”.