لصالح لاجئي سوريا.. مباراة ودية بين (أساطير تركيا) و(نجوم العالم)

المباراة ستقام في 17 مايو/ أيار المقبل، على ملعب “تورك تلكوم أرينا” معقل نادي “غلطة سراي”، في إسطنبول

كلنا شركاء: عبد الناصر أحمد- الأناضول

يخوض “أساطير كرة القدم التركية”، مباراة ودية مع “نجوم الكرة العالمية”، تهدف لجمع تبرعات للاجئين السوريين.

وقال بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يوم الجمعة، إن المباراة ستقام في 17 مايو/ أيار المقبل، على ملعب “تورك تلكوم أرينا” معقل نادي “غلطة سراي”، في إسطنبول.

وأضاف البيان أن الكاميروني صامويل إيتو، والألباني إريون بوغداني، والكولومبي فريد موندراغون، سيشاركون في فريق أساطير الكرة التركية، فيما يشرف فاتح تريم على إدارته الفنية.

وتسببت الحرب الدائرة في سوريا، منذ عام 2011، بلجوء ونزوح الملايين من السوريين، تستقبل تركيا أكثرهم، بواقع 3 ملايين لاجئ.